В петербургских коммуналках будут штрафовать за курение

Петербургские депутаты утвердили проект, запрещающий курение в коридорах и на лестницах коммунальных квартир и общежитий. Размер штрафа будет составлять от 500 до 1500 рублей.

До этого проект уже рассматривался и разрешал курение на лестничных площадках по договоренности с соседями. Теперь для фиксации происходящего нужно вызывать представителей комитета по законности Смольного.

Оппозиционеры же считают, что привлечь жителей коммуналок к ответственности производить будет сложно. Единоросс Александр Тетердинко предложил снимать курильщиков на видео, чтобы потом использовать ролики как доказательства правонарушения.

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