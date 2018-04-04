С кием в руках и медалью на шее

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Юные владимирцы стали призерами международного бильярдного турнира. Масштабные соревнования проходили в дисциплине «Свободная пирамида» в Москве с 27 по 31 марта. На первенство по бильярду приехало более 200 спортсменов из различных регионов страны, а также из Латвии, Турмении и Беларуси.

Муромлянка Анастасия Кабанова , завоевала второе место с результатом 20,5 очков. На первом и третьем местах оказались соперницы из Воронежа, набравшие 32,5 и 14,5 очков соответственно.

«Серебряную» взял и Анатолий Минчев из Меленок, выступивший в категории до 13 лет. Юный бильярдист набрал 47 очков. Всего четыре балла отделили спортсмена от первого места. А победу одержал представитель Калининграда.

В общей сложности Владимирскую область на международном турнире представляли девять человек из Коврова, Меленок, Мурома и Владимира в четырех категориях.

В турнире участвовали более 200 спортсменов из различных регионов России, а также Белоруссии, Туркмении и Латвии.