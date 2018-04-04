Ещё
С кием в руках и медалью на шее
Далее:
Читайте также:
Ещё

С кием в руках и медалью на шее 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Юные владимирцы стали призерами международного бильярдного турнира. Масштабные соревнования проходили в дисциплине «Свободная пирамида» в Москве с 27 по 31 марта. На первенство по бильярду приехало более 200 спортсменов из различных регионов страны, а также из Латвии, Турмении и Беларуси.
Муромлянка Анастасия Кабанова, завоевала второе место с результатом 20,5 очков. На первом и третьем местах оказались соперницы из Воронежа, набравшие 32,5 и 14,5 очков соответственно.
«Серебряную» взял и Анатолий Минчев из Меленок, выступивший в категории до 13 лет. Юный бильярдист набрал 47 очков. Всего четыре балла отделили спортсмена от первого места. А победу одержал представитель Калининграда.
В общей сложности Владимирскую область на международном турнире представляли девять человек из Коврова, Меленок, Мурома и Владимира в четырех категориях.
В турнире участвовали более 200 спортсменов из различных регионов России, а также Белоруссии, Туркмении и Латвии.
ТВ-МИГ: последние новости
В парк «Дружба» зашли лоси «Накрученные» айфоны Международный баттл брейкеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Названа причина конфликта Нурмагомедова с Лобовым1
Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение