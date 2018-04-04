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Генеральный директор УК «Динамо» вошел в состав попечительского совета Московской консерватории
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Генеральный директор УК «Динамо» вошел в состав попечительского совета Московской консерватории 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Руководитель проекта "ВТБ Арена парк", старший вице-президент Банка ВТБ Андрей Перегудов вошел в состав попечительского совета Московской консерватории, где Банк представлен уже на протяжении нескольких лет.
"Московская консерватория для меня — это одно из главных мест притяжения. Мой отец, Николай Андреевич Перегудов, виолончелист, приводил меня туда с раннего детства, так что можно сказать, что музыкальному вкусу я научился именно там. Для меня очень почетно стать членом попечительского совета Московской консерватории. Надеюсь, что наши совместные планы будут способствовать развитию музыкальной культуры Москвы. В этой связи мы обсуждаем сейчас возможности партнерства в рамках проекта «ВТБ Арена парк», которым я руковожу, и где уже при проектировании учитывались идеи создания арт-пространства, которое мы надеемся наполнить в партнерстве с консерваторией. Кроме того, в нашем парке со временем планируется открытие концертного зала, а также концертных площадок под открытым небом, куда мы также будем рады пригласить наших партнеров", — сказал Перегудов.
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