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Арьен Роббен: Готов был перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году
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Арьен Роббен: Готов был перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
«Мы отлично поговорили с Фергюсоном о жизни и футболе за ужином в Манчестере. Я также хорошенько осмотрелся на тренировочной базе и мне все понравилось. Но когда я вернулся в ПСВ, ничего не произошло. Переговоров и сделки не было. ПСВ в то же время вел переговоры с „Челси“. Может, они предложили больше денег? Я не знаю.
Я поговорил с „Челси“ и мне понравились их планы. Мы провели одну встречу и все было сделано быстро. Предложи „Манчестер“ мне контракт сразу после встречи, я бы подписал его. Но этого не случилось, и я не жалею», — цитирует Роббена Four Four Two.
34-летний голландец выступал за «Челси» с 2004 по 2007 год. За это время Роббен провел 67 матчей и забил 15 голов.
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