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Спортсмены из Савеловского завоевали бронзу на окружной эстафете
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Спортсмены из Савеловского завоевали бронзу на окружной эстафете 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Спортсмены-любители из Савеловского района завоевали бронзу на прошедшей в САО комбинированной эстафете в рамках Спартакиады пенсионеров Москвы. В состязаниях приняли участие команды из 14 районов Северного административного округа: мужчины и женщины в возрасте от 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта САО.
— Савеловский на спартакиаде представляли Валентин Адоевский, Валентина Сбродова, Владимир Румянцев и Стела Тимонова, — пояснил сотрудник пресс-службы.
Золото досталось спортсменам из района Восточное Дегунино, серебро у представителей Западного Дегунина. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
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