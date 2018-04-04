Спортсмены из Савеловского завоевали бронзу на окружной эстафете

Спортсмены-любители из Савеловского района завоевали бронзу на прошедшей в САО комбинированной эстафете в рамках Спартакиады пенсионеров Москвы. В состязаниях приняли участие команды из 14 районов Северного административного округа: мужчины и женщины в возрасте от 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта САО.

— Савеловский на спартакиаде представляли Валентин Адоевский, Валентина Сбродова, Владимир Румянцев и Стела Тимонова, — пояснил сотрудник пресс-службы.

Золото досталось спортсменам из района Восточное Дегунино, серебро у представителей Западного Дегунина. (мю)