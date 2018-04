Австралийцам советуют трижды подумать, стоит ли ехать на ЧМ-2018 в Россию

Правительство Австралии разработало новые рекомендации для болельщиков, которые грядущим летом намерены отправиться на чемпионат мира по футболу в Россию, сообщает портал

Travelweekly. Им советуют «трижды подумать, стоит ли ехать в эту страну».

"Из-за нагнетания политической напряженности вы должны знать о возможности антизападных настроений или преследований. Пока правительство не знает о каких-либо повышенных трудностях для австралийцев, путешествующих по России, но вы должны внимательно следить за своей безопасностью", — цитирует рекомендации

"Сохраняйте бдительность, избегайте любых протестов или демонстраций и избегайте публичного комментирования политических событий. Если у вас нет необходимости поездки в Россию, дважды или даже трижды подумайте, стоит ли ехать в эту страну", — говорится в обращении от имени вице-премьера Майкла Маккормака.

Это предупреждение австралийцам появилось после покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. Австралия действует солидарно с Великобританией, обвинившей Кремль в организации

химической атаки, несмотря на отказ Москвы от какой-либо причастности к произошедшему.

Великобритания пытается наказать Россию отказом делегировать на ЧМ-2018 королевскую семью, а британский министр иностранных дел Борис Джонсон сравнил турнир в РФ с Олимпийскими играми 1936 года в нацистской Германии.

Тем временем министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что правительство страны не будет присоединяться к бойкоту чемпионата мира в России.

"Это неправильно. Правительство не будет бойкотировать чемпионат мира", — написала Бишоп в Twitter и пояснила в эфире телеканала АВС , что есть целый ряд других вариантов и Австралия будет действовать иначе.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Австралия сыграет на групповом этапе с командами Франции, Дании и Перу.