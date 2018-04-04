Георги Пеев: Никогда не жалел, что перешел в «Амкар»

«В „Днепре“ я был в аренде. Возникли какие-то проблемы с контрактом. Были варианты ехать в аренду в Грецию, Португалию. Но я хотел и играть за тот клуб, который выкупит мой контракт. Вот тогда и возник „Амкар“.

Поначалу я был шокирован — из „Динамо“ переезжать в команду, которая борется за выживание. Но, если честно, я никогда об этом не пожалел. В Перми меня полюбили болельщики, и я себя чувствовал уютно», — цитирует Пеева «Команда №1».