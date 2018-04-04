Болельщики обвалили сайт футбольного «Урала», пытаясь купить билеты на матч со «Спартаком» 

Небывалый ажиотаж вызвал старт продаж билетов на матч «Урала» и «Спартака» — буквально в первые минуты онлайн-система обвалилась от большого числа желающих попасть на стадион.
— Сайт «Урала» просто повис буквально в первые минуты после старта продаж. Очень хочу увидеть матч со «Спартаком» своими глазами, но пока купить билеты не получается, — рассказал читатель E1.RU Антон.
В «Урале» подтвердили перебои в работе сервиса.
— Действительно, сервис по продаже билетов сейчас работает с перебоями, но это связано исключительно с большими нагрузками, которые он испытывает в первые минуты после начала продаж. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и за то, что процесс покупки билетов у кого-то может занять чуть больше времени, — прокомментировал ситуацию пресс-аташе «Урала» Никита Медведевских.
Билеты на матч со «Спартаком» стоят от 100 рублей на детский сектор и до 5 тысяч рублей в бизнес-ложу. На хорошие места (трибуны «А» и «С») можно попасть за 750 рублей, а на знаменитые временные трибуны — за 400 рублей.
Перед матчем со «Спартаком» пройдёт торжественное открытие обновлённого Центрального стадиона, который на время чемпионата мира будет называться «Екатеринбург-Арена». Первый же поединок состоялся 1 апреля — «Урал» сыграл вничью с «Рубином» (мы освещали матч в режиме онлайн). Вы можете посмотреть большой фоторепортаж, а также прочитать мнение болельщиков, которые побывали на новой арене.