Болельщики обвалили сайт футбольного «Урала», пытаясь купить билеты на матч со «Спартаком»

Небывалый ажиотаж вызвал старт продаж билетов на матч «Урала» «Спартака» — буквально в первые минуты онлайн-система обвалилась от большого числа желающих попасть на стадион.

— Сайт «Урала» просто повис буквально в первые минуты после старта продаж. Очень хочу увидеть матч со «Спартаком» своими глазами, но пока купить билеты не получается, — рассказал читатель E1.RU Антон.

В «Урале» подтвердили перебои в работе сервиса.

— Действительно, сервис по продаже билетов сейчас работает с перебоями, но это связано исключительно с большими нагрузками, которые он испытывает в первые минуты после начала продаж. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и за то, что процесс покупки билетов у кого-то может занять чуть больше времени, — прокомментировал ситуацию пресс-аташе «Урала» Никита Медведевских

Билеты на матч со «Спартаком» стоят от 100 рублей на детский сектор и до 5 тысяч рублей в бизнес-ложу. На хорошие места (трибуны «А» и «С») можно попасть за 750 рублей, а на знаменитые временные трибуны — за 400 рублей.