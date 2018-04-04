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Георги Пеев: У меня были предложения от «Арсенала» и «Манчестер Сити»
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Георги Пеев: У меня были предложения от «Арсенала» и «Манчестер Сити» 

Советский спорт 57 минут назад
— Ты как-то говорил, что у тебя были предложения от «Арсенала» и «Манчестер Сити»…
— Да, были. От «Арсенала» еще когда играл в «Динамо», в 2003 году. Мы тогда неплохо выглядели в Лиге чемпионов, плюс я за сборную проводил свои лучшие годы, мы тогда попали на чемпионат Европы. Ко мне приезжал агент и говорил, что Венгер интересуется, будут общаться с клубом. Больше ничего не знаю. Сказал, что это дела наших президентов.
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А в 2008 году, когда я был в «Амкаре», видимо, обратил внимание на себя за счет выступлений за сборную, да и в чемпионате играл хорошо. «Манчестер Сити» еще, конечно, не та команда была, но они тогда начали покупать игроков, как раз Мартина Петрова взяли. Агент опять сказал, что есть интерес, и что сам Эрикссон заинтересован во мне. Но дальше разговоров дело не пошло», — цитирует Пеева «Команда №1».
Напомним, после ухода из «Амкара» в 2016 году 39-летний Георги Пеев работает футбольным агентом.
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