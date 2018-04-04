Последние приготовления перед ЧМ: рассказываем, какие изменения ждут Ростов в ближайшие два месяца

До чемпионата мира по футболу осталось два месяца, и в Ростове занимаются последними приготовлениями. На проспектах Шолохова, Сиверса и в центре города посадят деревья, обустроят клумбы в виде кубка ЧМ-2018, футбольных мячей, поставят 800 кашпо с цветами и вазоны — они тоже будут в виде мячей. На пересечении Богатяновского спуска и улицы Береговой появится красивая зона для фотосессий.

— К 1 июня закончат капитальный ремонт в 54 зданиях. На них будет работать подсветка, — сказал на совещании в администрации Ростова замглавы по ЖКХ Владимир Сакеллариус

Скоро закончится ремонт площади Советов — здесь заменили плитку, поставили светильники, сейчас рабочие исправляют недоделки. В ближайшие несколько дней в центре города начнут сажать деревья и живую изгородь. Дополнительно потратиться придется и на уже отремонтированную, но разбитую вандалами Казанскую лестницу на пересечении переулка Газетного и улицы Береговой.

1 мая в Ростове откроют набережную на левом берегу Дона. Первый тестовый матч на стадионе «Ростов Арена» пройдет 15 апреля. Ростовские стадионы, которые станут тренировочными базами ЧМ-2018, отремонтируют к середине апреля, территории вокруг них благоустроят к середине мая.