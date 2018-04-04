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Шамиль Тарпищев: «Федерация подписала контракты с ведущими игроками. Остались Захаров и Скатов»
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Шамиль Тарпищев: «Федерация подписала контракты с ведущими игроками. Остались Захаров и Скатов» 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев на состоявшейся в среду в Москве пресс-конференции рассказал о финансировании. По его словам, чем больше средств, тем лучше результаты.
Андрей Рэмович Бокарев помогает спорту высших достижений, контролирует его. Если раньше мы говорили о том, что кто-то из ведущих игроков уезжает в Казахстан, то теперь таких историй становится все меньше и меньше. Практически со всеми ведущими спортсменами мы подписали договора, в которых оговорены обязательства федерации и обязательства спортсменов. Осталось еще несколько человек, с которыми нужно подписать соглашения. Такие как Алексей Захаров и Тимофей Скатов. Конечно, бюджет в таких странах, как США, Франция, Великобритания, Австралия, Китай, Италия в десятки раз выше нашего. Но у нас всегда было правило: если есть система, и мало денег — один чемпион, много денег — много чемпионов. У нас есть система. При наличии средств результаты будут только лучше и лучше, — сказал Тарпищев. (Мария НИКУЛАШКИНА)
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