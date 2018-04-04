Палаты Шуйских. Осколок времени

Специально для читателей «Вечерки» о самых интересных местах столицы рассказывает известный журналист и писатель Леонид Репин.

Идешь-идешь вверх по этому узенькому переулочку, и кажется, будто не поднимаешься, преодолевая с каждым шагом упругое сопротивление, а наоборот — опускаешься все ниже и ниже во времени. А возле вот этого широкоплечего дома остановишься. И вовсе не для того, чтобы дыхание перевести, но чтобы вглядеться в него. Дом стоит того: памятник древнерусского зодчества, как гласит надпись на мемориальной доске: «Палаты Шуйских», что в Подкопаевском переулке. Имя, знакомое всем, а сразу и не скажешь, откуда они повелись — Шуйские. Было у них несколько разных ветвей, и все как бы отсохли и обломились. Угасли. Домом же этим владел последний из них — Иван Иванович Шуйский, вместе с которым угасла ветвь старинного княжеского рода, тянущегося аж от Рюрика. Были Шуйские-Глазастые, Шуйские-Горбатые, и Глухие тоже бывали, правда, совсем недолго, но все они России служили преданно и в жестокую годину себя не жалели, дрались, когда надо было, умело, отчаянно.

Оглядываясь на те далекие времена, можно сказать твердо: не было в жизни Руси времени, когда бы Шуйские не бились в первом ряду. И в дальние походы ходили с царем Иваном III, и в бой полки Василия III водили, служили воеводами, окольничими, стольниками. Даже царя своего — Василия Иоанновича Шуйского — на престол посадили. Царствование на его долю выпало хотя и недолгое, в Смутное время, но исполненное множеством драматичных событий.

Василий Иоаннович оказался человеком, неспособным управлять государством, да еще когда все вокруг рушилось и валилось в болото… А тут и поляки оживились — нового Лжедмитрия выдвинули… Шуйский спешно послал гонца к шведскому королю Карлу IХ с просьбой о помощи, и тот сразу выслал пятитысячный отряд, который, соединившись с войском племянника царя Михаила Васильевича Шуйского , освободил от осады Троице-Сергиеву лавру, разогнал тушинские шайки, оставшиеся в лесах от предыдущей осады столицы. Скопин-Шуйский победителем вступил в Белокаменную, где с восторгом был встречен народом, высыпавшим на улицы города.

Для многих, если не для всех, стало ясным, что вот он, Михаил Шуйский, более, даже несравненно более достоин царем быть…

Но был сильный враг у Михаила Васильевича — Дмитрий Иоаннович, родной дядя. Он сам на престол метил. Очень скоро, а именно в злопамятный день 23 апреля 1610 года, у Скопина-Шуйского началось кровотечение из носу и вскоре его не стало. Тут же слухи стали роиться: кто-то помог ему преставиться. Всякий волен строить догадки, кто на такое сподобился. Одно несомненно: царь Василий удержался на престоле исключительно благодаря победам своего талантливого племянника. Без него пошли одни поражения.

Когда кольцо вокруг Москвы сжалось снова, московские бояре, возглавляемые Захаром Ляпуновым, низложили царя Василия Шуйского и насильно постригли его в монахи. И настали для Московского государства еще более тяжкие дни, названные потом лихолетьем…

Вот сколько всего вспоминается подле стен этого дома, века пережившего. Конечно, дом перестраивался, меняя свои черты сообразно времени, но стены-то — те же. И окнами-глазами он теми же смотрит на мир.

Величественный дом на высоком подклете… Как не поклониться ему…