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Ростуризм поручил Калининграду разработать план размещения гостей ЧМ-2018
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Ростуризм поручил Калининграду разработать план размещения гостей ЧМ-2018 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Ростуризм поручил Калининградской области разработать план размещения гостей ЧМ-2018«с учетом прогнозных данных», сообщается на официальном сайте организации.
Подобные поручения получили власти еще пяти регионов — Мордовии, Волгоградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областей.
Местным чиновникам предложили рассмотреть дополнительные возможности по размещению гостей, в том числе с учетом возможностей водного транспорта. Также нужно будет подготовить данные о том, как будет организовано свободное время футбольных фанатов после завершения игр ЧМ-2018.
Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут в ряде городов России летом 2018 года.
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