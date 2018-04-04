Ростуризм поручил Калининграду разработать план размещения гостей ЧМ-2018

Ростуризм поручил Калининградской области разработать план размещения гостей ЧМ-2018«с учетом прогнозных данных», сообщается на официальном сайте организации.

Подобные поручения получили власти еще пяти регионов — Мордовии, Волгоградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областей.

Местным чиновникам предложили рассмотреть дополнительные возможности по размещению гостей, в том числе с учетом возможностей водного транспорта. Также нужно будет подготовить данные о том, как будет организовано свободное время футбольных фанатов после завершения игр ЧМ-2018.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут в ряде городов России летом 2018 года.