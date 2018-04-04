Представительница Красноярского края Маргарита Васильева стала чемпионкой России в масс-старте. Второе место заняла Виктория Сливко, третье — Ирина Услугина. Обе биатлонистки представляют Тюменскую область.
Ханты-Мансийск
Чемпионат России
Женщины
Масс-старт
1. Маргарита Васильева (Красноярский край) — 39.05,7 (3 штрафных круга)
2. Виктория Сливко (Тюменская область) — отставание 19,5 (0)
3. Ирина Услугина (Тюменская область) — 33,5 (2)
4. Тамара Воронина (Свердловская область) — 41,0 (1)
5. Лариса Надеева (Свердловская область) — 45,8 (1)
6. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — 51,4 (4)
7. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 59,0 (5)
8. Анастасия Морозова (ХМАО-Югра) — 1.02,7 (3)
9. Екатерина Шумилова (ХМАО-Югра) — 1.10,6 (4)
10. Светлана Миронова (Свердловская область) — 1.30,0 (5)