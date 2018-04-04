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"Луч-Энергию" наказали закрытием трибун и оштрафовали за поведение болельщиков и Григоряна

Михаил Дегтярев: "После визита к нам на ЧМ и австралийцы, и болельщики из других стран получат прививку от русофобии"