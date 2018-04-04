Ещё
Васильева — чемпионка России в масс-старте, Сливко и Услугина — в тройке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Васильева — чемпионка России в масс-старте, Сливко и Услугина — в тройке 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Представительница Красноярского края Маргарита Васильева стала чемпионкой России в масс-старте. Второе место заняла Виктория Сливко, третье — Ирина Услугина. Обе биатлонистки представляют Тюменскую область.
Ханты-Мансийск
Чемпионат России
Женщины
Масс-старт
1. Маргарита Васильева (Красноярский край) — 39.05,7 (3 штрафных круга)
2. Виктория Сливко (Тюменская область) — отставание 19,5 (0)
3. Ирина Услугина (Тюменская область) — 33,5 (2)
4. Тамара Воронина (Свердловская область) — 41,0 (1)
5. Лариса Надеева (Свердловская область) — 45,8 (1)
6. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — 51,4 (4)
7. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 59,0 (5)
8. Анастасия Морозова (ХМАО-Югра) — 1.02,7 (3)
9. Екатерина Шумилова (ХМАО-Югра) — 1.10,6 (4)
10. Светлана Миронова (Свердловская область) — 1.30,0 (5)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Луч-Энергию" наказали закрытием трибун и оштрафовали за поведение болельщиков и Григоряна Михаил Дегтярев: "После визита к нам на ЧМ и австралийцы, и болельщики из других стран получат прививку от русофобии" Розегнал завершил карьеру футболиста
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Президент «Урала» отреагировал на предложение Гинера
Ибрагимович отказался от контракта на $100 млн
Умер бывший тренер «Челси»
Известная спортсменка чуть не утонула в Подмосковье
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение