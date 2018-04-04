ГБУ ЦД «Личность», парк «Сосенки», Тимуровская ул. «Папа, мама, я — спортивная семья»

31 марта в 12:00 в парке «Сосенки» стартовал семейный спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья». Центральным событием праздника стал кросс, состоялись два забега на дистанции 1000 и 2000 км. 1000 метров пробежали юные спортсмены в возрасте до 14 лет включительно, а дистанцию 2000 метров преодолели представители старшей возрастной категории 15+. Перед стартом забегов участники провели разминку под руководством Мастера Спорта Международного Класса, неоднократной чемпионки России, Европы и Мира по каратэ Киокушинкай Романовой Юлии

В младшей возрастной категории победу праздновал Волненко Никита, вторым финишировал Лакирбая Даниил, а Лапенков Артем был третьим. В старшей возрастной категории места на пьедестале распределились следующим образом: Ильин Леонид — 1 место, Блиндар Георгий — 2 место, Евсеев Игорь — 3 место!

Самые маленькие участники нашего праздника вне зависимости от показанных результатов были отмечены сладкими призами и дипломами! Многочисленная армия болельщиков под звуки музыки согревалась горячим ароматным чаем.