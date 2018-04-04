Ещё
ГБУ ЦД «Личность», парк «Сосенки», Тимуровская ул. «Папа, мама, я — спортивная семья»
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГБУ ЦД «Личность», парк «Сосенки», Тимуровская ул. «Папа, мама, я — спортивная семья» 

Управа района Царицыно города Москвы 1 час назад
31 марта в 12:00 в парке «Сосенки» стартовал семейный спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья». Центральным событием праздника стал кросс, состоялись два забега на дистанции 1000 и 2000 км. 1000 метров пробежали юные спортсмены в возрасте до 14 лет включительно, а дистанцию 2000 метров преодолели представители старшей возрастной категории 15+. Перед стартом забегов участники провели разминку под руководством Мастера Спорта Международного Класса, неоднократной чемпионки России, Европы и Мира по каратэ Киокушинкай Романовой Юлии.
В младшей возрастной категории победу праздновал Волненко Никита, вторым финишировал Лакирбая Даниил, а Лапенков Артем был третьим. В старшей возрастной категории места на пьедестале распределились следующим образом: Ильин Леонид — 1 место, Блиндар Георгий — 2 место, Евсеев Игорь — 3 место!
Самые маленькие участники нашего праздника вне зависимости от показанных результатов были отмечены сладкими призами и дипломами! Многочисленная армия болельщиков под звуки музыки согревалась горячим ароматным чаем.
Управа района Царицыно города Москвы: последние новости
ГБУ «ЦФК и С ЮАО г. Москвы» Москомспорта, Проспект Андропова, д. 39, стр. 50. Соревнования по городошному спорту «Весенние каникулы» ГБУ ЦД «Личность», Шахматный клуб «ФОРПОСТ» 31 марта в 12:00 в парке «СОСЕНКИ» будет дан старт семейному спортивному празднику, который организует и проведет Центр досуга «Личность»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Президент «Урала» отреагировал на предложение Гинера
Ибрагимович отказался от контракта на $100 млн
Умер бывший тренер «Челси»
Известная спортсменка чуть не утонула в Подмосковье
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение