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8 апреля в поселке Ревда Ловозерского района соревнованиями по национальным видам спорта завершается 58 Праздник Севера учащихся
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8 апреля в поселке Ревда Ловозерского района соревнованиями по национальным видам спорта завершается 58 Праздник Севера учащихся 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В соревнованиях примут участие 59 учащихся из 7-ми муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кировск, Ловозерский, Кольский и Терский районы.
В программе соревнований: тройной национальный прыжок, метание аркана на хорей и прыжки через нарты, которые и определят абсолютных чемпионов соревнований по национальным видам спорта 58 Праздника Севера учащихся.
Победители и призеры будут награждены медалями Праздника Севера учащихся, грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, абсолютные чемпионы — лентами чемпионов.
Все участники соревнований по национальным видам спорта получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся.
Церемония открытия состоится 8 апреля в 12.00, начало соревнований в 12.15.
Историческая справка: соревнования по национальным видам спорта в программе Праздника Севера учащихся с 2005 года. Инициаторами проведения данных соревнований были директор Мурманской областной ДЮСШ Косорыгин Михаил Иванович и директор ДЮСШ Ловозерского района Антонов Владимир Алексеевич.
С 2005 по 2012 год соревнования проводились на базе СК «Долина Уюта» в г. Мурманске. В программу входили такие виды спорта, как метание аркана на хорей и гонки оленьих упряжек на корёжах. Участвовали в этих спортивных мероприятиях к сожалению, только учащиеся г. Мурманска, г. Мончегорска и Ловозерского района, так как тренировки на оленьих упряжках были недоступны большинству учащихся городов и поселков Мурманской области. С 2013 года и по настоящее время соревнования стали проводится в поселке Ревда Ловозерского района. В программу входил тройной национальный прыжок, метание аркана на хорей и прыжки через нарты. И в результате этих изменений значительно увеличилось число принимающих участие муниципалитетов Мурманской области и количество участников.
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