В Ростовской области стартовала акция «300 лет в минуту» к Дню российской полиции

Это уникальный видеопроект Главного управления МВД России по Ростовской области стартовал 4 апреля в преддверии юбилея российской полиции, сообщается на портале donday.ru.

Смысл акции состоит в том, чтобы люди познакомились с самыми яркими страницами из истории российской полиции и достижениями работников правоохранительных органов в наши дни.

Первым показали видеоролик о том, как создавалась полиция в Российской империи. Длится каждый ролик будет 1 минуту.

В следующих видео покажут личные вещи ростовского маньяка Андрея Чикатило , рабочий кабинет полицмейстера, ростовского городового XIX века и многое другое.