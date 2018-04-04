В Ростовской области стартовала акция «300 лет в минуту» к Дню российской полиции 

Это уникальный видеопроект Главного управления МВД России по Ростовской области стартовал 4 апреля в преддверии юбилея российской полиции, сообщается на портале donday.ru.
Смысл акции состоит в том, чтобы люди познакомились с самыми яркими страницами из истории российской полиции и достижениями работников правоохранительных органов в наши дни.
Первым показали видеоролик о том, как создавалась полиция в Российской империи. Длится каждый ролик будет 1 минуту.
В следующих видео покажут личные вещи ростовского маньяка Андрея Чикатило, рабочий кабинет полицмейстера, ростовского городового XIX века и многое другое.
Рассказывать обо всех значимых достижениях сотрудников полиции будет директор музея истории правопорядка Дона, заслуженный работник культуры России Надежда Иванова.