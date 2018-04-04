Ещё
В Ростовской области стартовала акция «300 лет в минуту» к Дню российской полиции
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростовской области стартовала акция «300 лет в минуту» к Дню российской полиции 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Это уникальный видеопроект Главного управления МВД России по Ростовской области стартовал 4 апреля в преддверии юбилея российской полиции, сообщается на портале donday.ru.
Смысл акции состоит в том, чтобы люди познакомились с самыми яркими страницами из истории российской полиции и достижениями работников правоохранительных органов в наши дни.
Первым показали видеоролик о том, как создавалась полиция в Российской империи. Длится каждый ролик будет 1 минуту.
В следующих видео покажут личные вещи ростовского маньяка Андрея Чикатило, рабочий кабинет полицмейстера, ростовского городового XIX века и многое другое.
Рассказывать обо всех значимых достижениях сотрудников полиции будет директор музея истории правопорядка Дона, заслуженный работник культуры России Надежда Иванова.
Парламентская газета: последние новости
Комитет Госдумы по контролю и Регламенту займётся избирательным правом Совет Федерации направит полпредам запрос о согласовании региональных границ В Италии 7 октября состоится традиционный «Марш мира Перуджа-Ассизи»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов57
Президент «Урала» отреагировал на предложение Гинера
Ибрагимович отказался от контракта на $100 млн
Умер бывший тренер «Челси»
Известная спортсменка чуть не утонула в Подмосковье
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение