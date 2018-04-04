Бывший защитник сборной Англии откроет парк ЧМ-2018 в Волгограде

Бывший защитник сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл станет почетным гостем во время открытия Парка чемпионата мира 2018 года в Волгограде, сообщает ТАСС

Парк мирового первенства будет открыт 7 апреля на набережной имени 62-й Армии. На нем будет проведен фестиваль, в рамках которого посетители смогут принять участие в автограф-сессии российских и зарубежных звезд футбола, мастер-классах, играх на открытом воздухе и иных аттракционах.

В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира — 2018.

Кэмпбелл известен по выступлениями за английские клубы «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Портсмут» и «Ньюкасл Юнайтед».

В составе английской национальной команды он провел 73 матча и забил один мяч.