Бывший защитник сборной Англии откроет парк ЧМ-2018 в Волгограде 

Бывший защитник сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл станет почетным гостем во время открытия Парка чемпионата мира 2018 года в Волгограде, сообщает ТАСС.
Парк мирового первенства будет открыт 7 апреля на набережной имени 62-й Армии. На нем будет проведен фестиваль, в рамках которого посетители смогут принять участие в автограф-сессии российских и зарубежных звезд футбола, мастер-классах, играх на открытом воздухе и иных аттракционах.
В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира — 2018.
Кэмпбелл известен по выступлениями за английские клубы «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Портсмут» и «Ньюкасл Юнайтед».
В составе английской национальной команды он провел 73 матча и забил один мяч.
Ранее Кэмпбелл прокомментировал действия членов правительства Великобритании, которые отказываются посещать Россию на чемпионате мира 2018 года, а также призывают остальные страны присоединиться к данной акции. По его мнению, британские власти ведут себя так же, как в свое время проявляли Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Франсиско Франко.