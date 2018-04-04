Ещё
Бывший защитник сборной Англии откроет парк ЧМ-2018 в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший защитник сборной Англии откроет парк ЧМ-2018 в Волгограде 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший защитник сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл станет почетным гостем во время открытия Парка чемпионата мира 2018 года в Волгограде, сообщает ТАСС.
Парк мирового первенства будет открыт 7 апреля на набережной имени 62-й Армии. На нем будет проведен фестиваль, в рамках которого посетители смогут принять участие в автограф-сессии российских и зарубежных звезд футбола, мастер-классах, играх на открытом воздухе и иных аттракционах.
В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира — 2018.
Кэмпбелл известен по выступлениями за английские клубы «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Портсмут» и «Ньюкасл Юнайтед».
В составе английской национальной команды он провел 73 матча и забил один мяч.
Ранее Кэмпбелл прокомментировал действия членов правительства Великобритании, которые отказываются посещать Россию на чемпионате мира 2018 года, а также призывают остальные страны присоединиться к данной акции. По его мнению, британские власти ведут себя так же, как в свое время проявляли Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Франсиско Франко.
Газета.Ru: последние новости
Бышовец рассказал о значимости тренера "Крыльев Советов" Тихонова для команды Депутат Госдумы пригласил болельщиков из Австралии на ЧМ-2018 Вратарь "Спартака": в игре с "Крыльями" мы пропустили необязательный мяч
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Англии атаковали автобус «Манчестер Сити»10
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку87
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ЦСКА одержал волевую победу над СКА
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение