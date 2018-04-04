Тест: Помните ли вы роман «Евгений Онегин»?

Ровно 185 лет назад 4 апреля 1833 года в петербургской газете «Северная пчела» напечатали первую рекламу нового романа Александра Пушкина « Евгений Онегин ». Произведение стало бестселлером и определило всю дальнейшую карьеру поэта. Сейчас роман читают по всему миру, а в российской школьной программе по литературе он занимает одно из главных мест.

«МИР 24» решил проверить, насколько хорошо вы помните строки из «Евгения Онегина». Представьте себя в роли Александра Сергеевича и постарайтесь правильно выбрать окончание каждого четверостишья.