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Тест: Помните ли вы роман «Евгений Онегин»?
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Тест: Помните ли вы роман «Евгений Онегин»? 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Ровно 185 лет назад 4 апреля 1833 года в петербургской газете «Северная пчела» напечатали первую рекламу нового романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Произведение стало бестселлером и определило всю дальнейшую карьеру поэта. Сейчас роман читают по всему миру, а в российской школьной программе по литературе он занимает одно из главных мест.
«МИР 24» решил проверить, насколько хорошо вы помните строки из «Евгения Онегина». Представьте себя в роли Александра Сергеевича и постарайтесь правильно выбрать окончание каждого четверостишья.
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