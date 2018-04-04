Юные шашисты из Отрадного стали призерами межрайонного этапа Кубка Департамента образования Москвы 

Межрайонный этап соревнований Кубка столичного Департамента образования по шахматам стал успешным для сборной команды школы № 1411. В турнире принимали участие учащиеся образовательных организаций 1–11 классов. Об этом сообщили в администрации учебного учреждения.
Так, по итогам соревнований, Кирилл Кудряшов из 6 «Г», Степан Бискуп из 4 «К» и Елизавета Бискуп из 6 «К», а также Вероника Мироненкова из 4 «Д» завоевали золото турнира, Алекса Филимонова из 2 «Д» заняла второе место, а Дмитрий Лемитарев из 2 «Г» стал пятым. (вт)