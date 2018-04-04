Брагин определился с составом на Турнир четырех наций

Молодежная сборной России сыграет на Турнире четырех наций в чешском Годонине с 6 по 8 апреля. Главный тренер Валерий Брагин взял в Чехию 23 хоккеиста:

Завершились тренировки молодежной сборной России в Новогорске перед стартом Турнира четырех наций. Тренерский штаб нашей команды во главе с Валерием Брагиным определился с составом, который отравится в Чехию: https://t.co/UZAMV5ATrh #НациональнаяПрограммаПодготовкиХоккеистов pic.twitter.com/7cVNQZHxQ9

— Хоккей России (@russiahockey) 4 апреля 2018 г.