Брагин определился с составом на Турнир четырех наций 

Молодежная сборной России сыграет на Турнире четырех наций в чешском Годонине с 6 по 8 апреля. Главный тренер Валерий Брагин взял в Чехию 23 хоккеиста:
Вратари: Данил Тарасов («Толпар»), Кирилл Устименко («Динамо» Спб).
Защитники: Вениамин Баранов, («Динамо» Спб), Артем Волков, Аким Тришин (оба — МХК «Спартак»), Богдан Денисевич («Мамонты Югры»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Стальные Лисы»), Вадим Шепелев («Чайка»), Глеб Шутов («Омские Ястребы»).
Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Герман Грачев («Алмаз»), Евгений Каницкий («Кузнецкие Медведи»), Максим Марушев («Ирбис»), Михаил Бицадзе, Иван Муранов (оба — МХК «Динамо», Москва), Александр Оськин, («Толпар»), Степан Старков («Сочи»), Егор Филин («Красная Армия»), Михаил Шалагин (МХК «Спартак»), Никита Шашков («Сибирские Снайперы»), Павел Шэн, Александр Яремчук (оба — «Мамонты Югры»).
Завершились тренировки молодежной сборной России в Новогорске перед стартом Турнира четырех наций. Тренерский штаб нашей команды во главе с Валерием Брагиным определился с составом, который отравится в Чехию: https://t.co/UZAMV5ATrh #НациональнаяПрограммаПодготовкиХоккеистов pic.twitter.com/7cVNQZHxQ9
— Хоккей России (@russiahockey) 4 апреля 2018 г.