Брагин определился с составом молодежной сборной на Турнир четырех наций

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным по итогам недельного сбора в Новогорске определился с составом на Турнир четырех наций (Годонин, Чехия, 6-8 апреля). Как информирует официальный сайт ФХР, завтра в Чехию отправятся 23 хоккеиста:

Расписание матчей молодежной сборной России:

6 апреля. РОССИЯ — Финляндия, 13.00 (мск)

7 апреля. Чехия — РОССИЯ, 16.30 (мск).

8 апреля. Словакия — РОССИЯ, 13.00 (мск).