Брагин определился с составом молодежной сборной на Турнир четырех наций 

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным по итогам недельного сбора в Новогорске определился с составом на Турнир четырех наций (Годонин, Чехия, 6-8 апреля). Как информирует официальный сайт ФХР, завтра в Чехию отправятся 23 хоккеиста:
вратари Данил Тарасов ("Толпар"), Кирилл Устименко ("Динамо" Спб),
защитники Вениамин Баранов, ("Динамо" Спб), Артем Волков, Аким Тришин (оба — МХК «Спартак»), Богдан Денисевич ("Мамонты Югры"), Илья Морозов ("Сибирь"), Савелий Ольшанский ("Стальные Лисы"), Вадим Шепелев ("Чайка"), Глеб Шутов ("Омские Ястребы"),
нападающие Артем Галимов ("Барс"), Герман Грачев ("Алмаз"), Евгений Каницкий ("Кузнецкие Медведи"), Максим Марушев ("Ирбис"), Михаил Бицадзе, Иван Муранов (оба — МХК «Динамо», Москва), Александр Оськин, ("Толпар"), Степан Старков ("Сочи"), Егор Филин ("Красная Армия"), Михаил Шалагин (МХК «Спартак»), Никита Шашков ("Сибирские Снайперы"), Павел Шэн, Александр Яремчук (оба — «Мамонты Югры»).
Таким образом, расположение команды покинули вратарь Шамиль Шмаков ("Сибирские Снайперы"), защитники — Иван Васин ("Динамо" Спб), Семен Переляев ("Ладья"), нападающие — Даниил Скориков ("Толпар"), Максим Мельников ("Омские Ястребы").
Расписание матчей молодежной сборной России:
6 апреля. РОССИЯ — Финляндия, 13.00 (мск)
7 апреля. Чехия — РОССИЯ, 16.30 (мск).
8 апреля. Словакия — РОССИЯ, 13.00 (мск).