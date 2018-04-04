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«Евпатория» и «Севастополь» сыграют в финале Кубка Крыма по футболу
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«Евпатория» и «Севастополь» сыграют в финале Кубка Крыма по футболу 

ТАСС 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Футбольные клубы «Евпатория» и «Севастополь» сыграют в финале Кубка Крыма, который состоится 9 мая в Симферополе.
В полуфинальном матче команда из Евпатории со счетом 2:1 на своем поле выиграла у «Крымтеплицы» из поселка Молодежное Симферопольского района. Мячи у хозяев на счету у Длявера Нуридинова (23-я минута) и Дмитрия Матвиенко (77), у гостей — Роллана Погорельцева (88).
В другом полуфинальном матче ялтинский "Рубин" на своем поле уступил «Севастополю» — 0:3. У гостей голы забили Редван Османов (56, с пенальти) и Андрей Паныч (70) и Юрий Плешаков (90).
В турнирной таблице премьер-лиги чемпионата Крыма по футболу команда из Евпатории после 19 туров находится на первом месте, в ее активе 45 очков, «Севастополь» — на втором месте, в его активе также 45 очков.
Кубок Крымского футбольного союза разыгрывается в третий раз. В 2016 году первым обладателем трофея стал «Бахчисарай», в 2017 — «Евпатория».
КФС имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.
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