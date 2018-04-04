«Евпатория» и «Севастополь» сыграют в финале Кубка Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апреля. / ТАСС /. Футбольные клубы «Евпатория» и «Севастополь» сыграют в финале Кубка Крыма, который состоится 9 мая в Симферополе.

В полуфинальном матче команда из Евпатории со счетом 2:1 на своем поле выиграла у «Крымтеплицы» из поселка Молодежное Симферопольского района. Мячи у хозяев на счету у Длявера Нуридинова (23-я минута) и Дмитрия Матвиенко (77), у гостей — Роллана Погорельцева (88).

В турнирной таблице премьер-лиги чемпионата Крыма по футболу команда из Евпатории после 19 туров находится на первом месте, в ее активе 45 очков, «Севастополь» — на втором месте, в его активе также 45 очков.

Кубок Крымского футбольного союза разыгрывается в третий раз. В 2016 году первым обладателем трофея стал «Бахчисарай», в 2017 — «Евпатория».