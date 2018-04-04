Демченко: подготовку к сезону начнут 16-19 саночников, возможно, и женский экипаж

В список на централизованную подготовку к сезону-2018/2019 будет включено от 16 до 19 спортсменов, в том числе, возможно, и женский двухместный экипаж, сообщил РИА Новости главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко

В среду в Москве состоялось заседание тренерского совета Федерации санного спорта России. Международная федерация санного спорта (FIL) в ближайшее время может включить старты женских двоек в календарный план соревнований.

"Заседание тренерского совета прошло в хорошем ключе, мы обсудили планы подготовки основного и юниорского составов сборных на следующий сезон, — сказал по телефону Демченко. — Они единогласно одобрены и осталось их утвердить президиумом федерации. Сегодня мы также переизбрали председателя тренерского совета и его заместителя, ими соответственно стали Дмитрий Касаткин и Вера Бардина. И обсудили список спортсменов на централизованную подготовку, в него войдут от 16 до 19 человек".

"Количество спортсменов будет зависеть от решения FIL — будет ли в следующем сезоне в календарный план включена такая дисциплина как женские двухместные сани или нет, — добавил собеседник агентства. — Мы в любом случае начнем подготовку одного женского экипажа. Это будет сделано с учетом того, что у нас есть определенная уверенность в том, что к Олимпиаде 2022 года в Пекине женские двухместные экипажи уже войдут в программу Игр".

Специалист отметил, что изменения в план подготовки команды не носят кардинального характера.

"В постолимпийский сезон спортсменам надо дать возможность немного передохнуть, — пояснил Демченко. — За четыре года была проведена интенсивная работа, особенно в олимпийском сезоне. И мы дали возможность команде немного подразгрузиться, некоторые объемы тренировок подсокращены. Изменения в плане подготовки есть, но они незначительны. Если смотреть по прошедшему четырехлетнему циклу, то они оказались достаточно рабочими и доказывают свою состоятельность".