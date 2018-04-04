Ещё
Андрей Перегудов вошел в состав попечительского совета Московской консерватории
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Перегудов вошел в состав попечительского совета Московской консерватории 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк», Андрей Перегудов вошел в состав попечительского совета Московской консерватории, где банк представлен уже на протяжении нескольких лет.
"Московская консерватория для меня — это одно из главных мест притяжения. Мой отец, Николай Андреевич Перегудов, виолончелист, приводил меня туда с раннего детства, так что можно сказать, что музыкальному вкусу я научился именно там. Для меня очень почетно стать членом Попечительского совета Московской консерватории. Надеюсь, что наши совместные планы будут способствовать развитию музыкальной культуры Москвы. В этой связи мы обсуждаем сейчас возможности партнерства в рамках проекта «ВТБ Арена парк», которым я руковожу, и где уже при проектировании учитывались идеи создания арт-пространства, которое мы надеемся наполнить в партнерстве с Консерваторией. Кроме того, в нашем парке со временем планируется открытие концертного зала, а также концертных площадок под открытым небом, куда мы также будем рады пригласить наших партнеров", — сказал Перегудов.
Спорт-Экспресс: последние новости
Гончаренко – англичанам: "Приезжайте на ЧМ и убедитесь, что Россия – это прекрасная страна" Зе Луиш открыл счет в матче "Крылья Советов" - "Спартак" Голландский хавбек "Урала": "Перелет в Хабаровск - не самый длинный в моей жизни"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку25
Умер бывший тренер «Челси»3
Опубликованы доходы российских хоккеистов59
Президент «Урала» отреагировал на предложение Гинера
Ибрагимович отказался от контракта на $100 млн
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение