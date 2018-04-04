Закон разрешил только один раз заявлять отвод судье на процессе

Объявить своего рода вотум недоверия судье можно будет только один раз. После этого заявления об отводе приниматься не будут.

Новые правила не позволят участникам процесса закидывать суд бесконечными заявлениями об отводе и тем самым тормозить процесс.

"В случае отказа в удовлетворении заявления об отводе подача повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем же основаниям не допускается", дословно сказано в законе.

То есть если другой участник процесса тоже по каким-то причинам не доверяет судье, то сможет заявить отвод от себя — тоже только один раз.

"Подавляющее большинство судебных процедур проходят без заявления отвода судье, — сказал «РГ» исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов Андрей Сучков . — Хотя уникальным и исключительно редким это явление тоже не назовешь. Основания для заявления отвода четко перечислены в законе. Поэтому есть смысл заявлять его лишь при наличии и доказуемости этих оснований".

Без веских причин такое право лучше не использовать. «Не основанные на законе протестные акции в форме отвода судьи вряд ли перспективны, — говорит Андрей Сучков. — Заявленный отвод, то есть публично высказанное недоверие судье, определенно не приносит удовольствия председательствующему в деле.

»Тем не менее это не снимает с него обязанности объективного и беспристрастного рассмотрения спора, — продолжает он. — Это же требование относится и к судьям вышестоящих инстанций, если ранее в деле было заявление об отводе".

В свою очередь адвокат Виктория Данильченко обращает внимание, что отвод можно заявить не только судье, но и прокурору, секретарю судебного заседания, эксперту, специалисту, переводчику. Норма «один человек — один раз» распространяется на всех. Заявив отвод судье, участник процесса будет вправе заявить потом отвод прокурору, эксперту и т.п. Но каждый раз у него примут только одно заявление. Второй раз нельзя.

"Отводы судьям заявляются нечасто, — говорит Виктория Данильченко. — Однако порой это бывает необходимо. Отводы удовлетворяются крайне редко, если не сказать никогда. Ведь если суд удовлетворит отвод, значит, он согласится с тем, что он прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, а это может привести к лишению полномочий судьи". Влияет ли заявление об отводе судьи на вышестоящие инстанции, которые потом будут рассматривать дело?

"Напрямую, конечно, нет, — рассказывает Виктория Данильченко. — Однако уверена, что вышестоящий суд обращает на данный факт внимание. Другое дело, что на принятие решения отвод, заявленный судье, если он не заявлен по причине, например, родственных связей между судьей и адвокатом, истцом, ответчиком, прокурором, подсудимым, экспертом, никакого правового значения не имеет".