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Акинфеев: ЦСКА хочет обыграть в Лиге Европы такую титулованную команду, как «Арсенал»
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Акинфеев: ЦСКА хочет обыграть в Лиге Европы такую титулованную команду, как «Арсенал» 

ТАСС 59 минут назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 4 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Футболисты московского ЦСКА хотят победить в Лиге Европы такой титулованный клуб, как лондонский «Арсенал». Об этом на предматчевой пресс— конференции рассказал капитан армейцев Игорь Акинфеев.
Первая четвертьфинальная встреча состоится в Лондоне 5 апреля, начало в 22:05 мск. Ответный матч пройдет 12 апреля на московской «ВЭБ-Арене» (22:05 мск).
"Лукавить не буду, обыграть великую команду ("Арсенал") хочется, но в целом для нас это обычная игра. Никто не говорит, что мы обязательно обыграем лондонцев. Мы постараемся показать такой же футбол, как во Франции против «Лиона», и потом уже посмотрим, что из этого получится", — сказал вратарь ЦСКА.
На вопрос о плотности графика армейцев капитан команды ответил, что ЦСКА не привыкать играть в таких условиях. «Мы много лет играем в таком ритме. Любой футболист скажет, что играть лучше, чем тренироваться», — ответил Акинфеев.
В апреле ЦСКА проведет минимум восемь матчей в чемпионате России и Лиге Европы. Помимо двух встреч против лондонского «Арсенала» и уже выигранного выездного матча у «Ростова» (2:1), ЦСКА проведет три встречи дома с «Динамо» (9 апреля), «Амкаром» (18 апреля), «Краснодаром» (22 апреля) и две в гостях — против «Уфы» (15 апреля) и "Зенита" (29 апреля). В случае выхода в полуфинал Лиги Европы армейцы сыграют еще 26 апреля и 3 мая.
ЦСКА не проводит параллели с играми против «Арсенала» в сезоне
Журналисты в ходе пресс-конференции напомнили голкиперу ЦСКА и сборной про встречи с «Арсеналом» в Лиге чемпионов сезона-2006/07.
"Ни разу не пересматривал полностью те матчи, это все прошлое, а прошлым жить не хочется, — ответил Акинфеев. — Никаких параллелей, сейчас будут играть совсем другие команды".
Осенью 2006 года армейцы победили на своем поле (1:0) благодаря мячу Даниэла Карвальо, а через две недели в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья — при большом преимуществе хозяев. Однако в итоге армейцы остались в группе на третьем месте. «Арсенал» же с первого места вышел в 1/8 финала, где уступил ПСВ из Нидерландов. Именно после нулевой ничьей в Лондоне Акинфеев пропускал голы в 43 матчах Лиги чемпионов, что является антирекордом лиги.
ЦСКА остается единственным представителем России в еврокубках сезона-2017/18. Армейцы являются обладателями Кубка УЕФА сезона-2004/05 (название Лиги Европы до 2009 года).
Победитель Лиги Европы сезона— 2017/18 получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19. Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 16 мая на стадионе «Парк Олимпик» во французском Лионе.
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