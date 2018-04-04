«Милан» — «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В рамках 27-го тура чемпионата Италии «Милан» на «Сан-Сиро» в дерби встречается с «Интером».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт игры на текущую минуту доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Милан

Интер Милан

Запасные: Берни Томмазо • Валеро Борха • Паделли Даниэле • Сантон Давиде • Раноккия Андреа • Вечино Матиас • Эдер Мартинс • Лопес Лисандро II • Карамо Янн • Пинамонти Андреа • Далберт Эстеван

04 апреля. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).

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