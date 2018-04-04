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«Милан» — «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Милан» — «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
В рамках 27-го тура чемпионата Италии «Милан» на «Сан-Сиро» в дерби встречается с «Интером».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт игры на текущую минуту доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Милан
Интер Милан
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Бонуччи ЛеонардоРоманьоли АлессиоРодригес РикардоКесси ФранкМонтоливо Риккардо • Бонавентура Джакомо • Сусо Хесус • Кутроне Патрик • Чалханоглу Хакан
Запасные: Калинич Никола • Абате Игнасио • Антонелли ЛукаСторари МаркоБорини ФабиоМусаккио МатеоСапата КристианДоннарумма Антонио • Андре Силва • Маури ХосеЛокателли Мануэль
Ханданович Самир • Канселу Жоау • Шкриньяр Милан • Миранда Жоао • Д'Амброзио Данило • Брозович Марсело • Гальярдини Роберто • Кандрева Антонио • Рафинья Алькантара • Перишич Иван • Икарди Мауро
Запасные: Берни Томмазо • Валеро Борха • Паделли Даниэле • Сантон Давиде • Раноккия Андреа • Вечино Матиас • Эдер Мартинс • Лопес Лисандро II • Карамо Янн • Пинамонти Андреа • Далберт Эстеван
04 апреля. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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