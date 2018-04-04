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Глушаков: Зе сказал, что будет пытаться забить, как Роналду в ворота «Ювентуса»
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Глушаков: Зе сказал, что будет пытаться забить, как Роналду в ворота «Ювентуса» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка России прокомментировал гол нападающего «Реала» Криштиану Роналду ударом через себя в ворота «Ювентуса», а также рассказал, что форвард красно-белых Зе Луиш будет пытаться забивать такие голы.
«Вчерашний гол Роналду видел. Это просто фантастика. Есть к чему стремиться. У нас Зе на тренировках тоже так прыгает постоянно, но что-то пока не залетает у него. Только на сборах было. Он смотрел матч вчера. Сказал будет тренироваться и пытаться забивать такие голы», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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