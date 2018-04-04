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В Ready Player One: OASIS beta появился редактор аватаров
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В Ready Player One: OASIS beta появился редактор аватаров 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Одним из главных достоинств книги и фильма «Первому игроку приготовиться» был громадный виртуальный мир OASIS, в котором пользователи получали доступ ко всем знаниям вселенной и любым возможным развлечениям. Подобный виртуальный мир уже строят создатели устройств VIVE.
Пока что тестовая версия проекта Ready Player One: OASIS beta, начавшего работу в марте, скромна. В ней всего несколько планет, но достижения игроков на каждой из них попадают на глобальную таблицу лидеров.
Планета Gauntlet — мрачный средневековый мир с практически бесконечным подземельем. Здесь игроки могут сражаться с нежитью, собирая золото и восстанавливая здоровье найденной едой. На планете Doom их ждёт битва за OASIS с волнами «шестёрок» IOI. Уничтожая врагов и усиливая своё вооружение, участники сражения смогут продвинуться к заснеженным равнинам, окружающим замок Анорака. А на планете Doom — Rise of the Gunters противостоять почти непобедимой армии высококвалифицированных «шестёрок» IOI можно как в одиночку, так и с двумя друзьями.
Работает над миром OASIS студия Directive Games. А свежее обновление привносит в игру проект компании Morph 3D. Это редактор трёхмерных анимированных аватаров Ready Player One: Avatar Creator. Он оформлен в стиле фильма Стивена Спилберга и позволяет создавать собственных героев для путешествия по мирам OASIS beta.
Самостоятельно отправиться в бета-версию OASIS можно бесплатно. Разумеется, для полноценного путешествия потребуются шлем и контроллеры VIVE.
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