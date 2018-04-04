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Баскетболистки «УГМК» победили команду из Курска и вышли в полуфинал чемпионата России
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Баскетболистки «УГМК» победили команду из Курска и вышли в полуфинал чемпионата России 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Баскетболистки «УГМК» одержали вторую подряд победу над курской «Инвентой», и пробились в полуфинал плей-офф чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 87:61 (17:11, 30:16, 25:12, 15:22).
Весь свой напор игроки «Инвенты» сосредоточили на стартовых минутах встречи. На табло короткое время был равный счёт.
«После этого баскетболистки «УГМК» обрушили на кольцо соперников ураган своих атак, наглухо перекрыв курянкам доступ в свою трёхсекундную зону». — рассказали в команде.
Под диктовку «лисиц» прошёл практически весь матч. У победительниц 25 очков набрала Майя Мур, у гостей по 13 очков на свой счёт записали Юлия Козик и Анна Буровая.
— Мы довольны тем, что смогли завершить четвертьфинальную серию во второй игре и выйти в следующий раунд. У нас будет возможность немного отдохнуть и восстановить свои физические кондиции, а также дополнительно подготовиться к полуфиналу. — сказал главный тренер команды «УГМК» Мигель Мендес.
В полуфинале чемпионата России «УГМК» встретится с победителем пары: «Енисей» (Красноярскиий край) — «Спарта энд К» (Видное).
На этой стадии соперники проведут трёхматчевую серию до двух побед. Первая встреча команд пройдет 10 апреля в екатеринбургском ДИВСе. Ответная состоится 13 апреля в Красноярске. Если для определения победителя понадобится третья, то она будет сыграна в Екатеринбурге 16 апреля. Победитель пары продолжит борьбу за чемпионский титул в финале.
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