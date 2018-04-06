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Более 200 работников «Улан-Удэстальмоста» приостановили работу из-за долгов по зарплате
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Более 200 работников «Улан-Удэстальмоста» приостановили работу из-за долгов по зарплате 

ТАСС 42 минуты назад
ТАСС, 6 апреля. Более 200 работников завода «Улан-Удэстальмост» написали заявление о приостановке работы из-за невыплаты им зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия.
"202 из 547 работников написали заявление о приостановлении трудовой деятельности на весь период до выплаты заработной платы", — говорится в сообщении. По данным аппарата республиканского омбудсмена, при этом на заводе продолжают работать отдельные цеха, продукция готовится к отгрузке. В штатном режиме работает и котельная, которая также отапливает поселок Зеленый. Уведомление о проведении забастовки в администрацию не поступало.
Ранее предприятие посетила омбудсмен Юлия Жамбалова. По итогам ее посещения будут направлены обращения в прокуратуру и государственную инспекцию по труду для проведения проверки и принятия мер реагирования. 4 апреля после публикаций в региональных СМИ Следственное управление СК РФ по Республики Бурятия начало доследственную проверку, в ходе которой будут проверены сведения о нарушении трудовых прав работников. По результатам проверки будет принято соответствующее правовое решение.
Завод «Улан-Удэстальмост», расположенный в столице Бурятии, в последнее время находится в сложной ситуации из— за отсутствия заказов. Ранее попытки оказать помощь предприятию предпринимал экс-глава Бурятии Вячеслав Наговицын, он обращался к РЖД с просьбой снизить тарифы для провозки продукции «Улан-Удэстальмоста». В письме к руководству РЖД Наговицын отмечал, что завод необходимо сохранить, в том числе для реализации в будущем проекта БАМ-2. Само предприятие в прошлом году начало постепенно уходить от монопроизводства и осваивать изготовление продукции для золотодобывающей отрасли.
"Улан-Удэстальмост" — крупнейшее предприятие по производству мостовых металлоконструкций в Сибири и на Дальнем Востоке, основанное в 1973 году. Его производственная мощность составляет 360 тыс. тонн металлоконструкций в год.
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