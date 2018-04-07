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Голы Фалькао и Лопеша принесли «Монако» победу над «Нантом»
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Голы Фалькао и Лопеша принесли «Монако» победу над «Нантом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Монако» победил «Нант» в матче 32-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал хавбек гостей Адриен Томассон, отличившийся на 32-й минуте после передачи защитника Николя Паллуа. «Монако» сравнял счёт на 42-й минуте благодаря точному удару форварда Радамеля Фалькао. В концовке первого тайма полузащитник Маркуш Лопеш вышел хозяев вперёд.
«Монако» 70 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» (44) — восьмой.
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