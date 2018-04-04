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ХК «Ростов» выбывает из борьбы за Кубок Федерации
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ХК «Ростов» выбывает из борьбы за Кубок Федерации 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В шестом матче полуфинальной серии с ХК «Чебоксары» донские хоккеисты терпят поражение и заканчивают борьбу за Кубком Федерации. 12 и 15 апреля нашей команде предстоит «утешительный» финал.
Встреча началась крайне неудачно для нашей команды. Уже на 3-й минуте в ворота «Ростова» влетела первая шайба. Однако в дальнейшем нашим хоккеистам удалось перехватить инициативу. Ростовчане владели территориальным преимуществом и чаще бросали по воротам соперника. Однако надежно играл вратарь «богатырей»
Второй период начался с гола «Ростова».
— Через три минуты после стартовой сирены Андрей Мартынов принял шайбу от Евгения Шевчука у левого борта, сместился в центр и буквально насквозь пробил Дениса Мотошина, — рассказали в пресс-службе донской команды.
Однако равный счет продержася буквально две с половиной минуты. Хозяева поймали ростовчан на контратаке — уже забивший первую шайбу дуэт Волков-Горбенко, убежал от защиты и забросил вторую шайбу своей команды. Остаток периода прошел в равной борьбе.
Третий двадцатиминутка практически полностью осталась за хозяевами. «Чебоксары» владели преимуществом и могли увеличить разрыв в счете.
К сожалению, ростовчане уступают в серии до четырех побед. Впереди наших ребят ждет матч за третье место с победителем пары «Мордовия» — «Тамбов». Игры состоятся 12 апреля в Ростове и 15 апреля на выезде.
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