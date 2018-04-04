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Ничья «Ренна» с «Монако» приблизила чемпионство «ПСЖ»
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Ничья «Ренна» с «Монако» приблизила чемпионство «ПСЖ» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Противостоянием «Ренна» и «Монако» завершился 31-й тур чемпионата Франции.
Гости, которые скорее пытаются удержать второе место, чем догнать «ПСЖ», пропустили в середине первого тайма, но сразу отыгрались, после чего команды больше часа провели без голов — 1:1.
"Ренн" вышел на чистое пятое место, «монегаски» отпустили «ПСЖ» на 16 очков, отрыв от «Марселя» составляет пять пунктов.
Протокол игры
Монако
(1:0) Ньяньон Жорис 20'
29' Рони Лопеш (1:1)
Коубек Томаш • Данзе Ромен • Желен Жереми • Ньяньон Жорис • Бааль Людовик • Прчич Саньин • Сарр Исмаила 81' (Эну Адриен (81') • Андре Бенжамин • Силики Джеймс 60' (Сахо Диафра (60') • Буриго Бенжамен • Хазри Вахби
Запасные: Гуркюфф Йоанн • Амальфитано Морган • Диалло Абдулайе • Зеффан Мехди • Бенсебаини Рами
Субашич Даниэль • Сидибе Джибриль • Глик Камил • Жемерсон де Жесус 75' • Раджи Андреа • Рони Лопеш 75' (Геззаль Рашид (75') • Н'Дорам Кевин 88' • Фабиньо Энрике • Лемар Тома 79' (Бошилья Габриэл (79') • Йоветич Стеван 49' (Дьякаби Адама (49') • Фалькао Радамель
Запасные: Тилеманс Юри • Си Сейду • Туре Альмами • Жорже Марко
04 апреля. Стадион «Роазон Парк».
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