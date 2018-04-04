Ничья «Ренна» с «Монако» приблизила чемпионство «ПСЖ»

Противостоянием «Ренна» и «Монако» завершился 31-й тур чемпионата Франции.

Гости, которые скорее пытаются удержать второе место, чем догнать «ПСЖ», пропустили в середине первого тайма, но сразу отыгрались, после чего команды больше часа провели без голов — 1:1.

"Ренн" вышел на чистое пятое место, «монегаски» отпустили «ПСЖ» на 16 очков, отрыв от «Марселя» составляет пять пунктов.

Протокол игры

Монако

(1:0) Ньяньон Жорис 20'

29' Рони Лопеш (1:1)

Запасные: Тилеманс Юри • Си Сейду • Туре Альмами • Жорже Марко

04 апреля. Стадион «Роазон Парк».