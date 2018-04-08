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Никитин: не могу отвечать на вопросы о здоровье Капризова и Телегина
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Никитин: не могу отвечать на вопросы о здоровье Капризова и Телегина 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги финальной серии Западной конференции КХЛ, в которой его команда со счётом 4-2 выиграла у питерского СКА.
«Вратарь у нас здорово сыграл, ребята самоотверженно сражались. Против такого соперника по-другому не получилось бы. Честно скажу: не могу отвечать на вопросы о здоровье Капризова и Телегина. С утра приходишь — то одно, то другое. Мне нечего сказать на эту тему.
Ещё пять дней до серии с «Ак Барсом», не знаю, кто будет играть в ней из вратарей. Мы всю игру придерживались своего плана. Прекрасно понимали силу соперника», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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