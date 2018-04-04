Ещё
Роуд-шоу Парка Кубка конфедераций 2017 получило премию «Событие года 2017»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роуд-шоу Парка Кубка конфедераций 2017 получило премию «Событие года 2017» 

SPORT24.ru 1 час назад
Парк футбола, который прошел в апреле-мае прошлого года в четырех городах-организаторах Кубка конфедераций, получил приз лучшему роуд-шоу в рамках национальной премии в сфере организации ивентов и мероприятий «Событие года — 2017».
«Очень приятно получить эту премию и признание профессиональной индустрии. Мы рады, что болельщикам пришлась по душе наша идея организовать подобное мероприятие в поддержку проведения Кубка Конфедераций в России. Этот успех вдохновил нас на решение повторить это роуд-шоу в преддверии Чемпионата мира уже в 11 городах. Будем стараться радовать болельщиков и дальше», — отметил генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
В рамках Парка футбола Кубка конфедераций 2017 в Москву, Сочи, Казань и Санкт-Петербург приехали легенды футбола прошлых лет, принимавшие участие розыгрыше Турнира чемпионов — Марсель Десайи, Харри Кьюэлл, Джэй-Джэй Окоча и Роналдиньо. Гости мероприятия могли попробовать свои силы в дуэли с роботом-вратарем, сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций и выиграть билеты на турнир.
В этом году Парк футбола посетит все 11 городов чемпионата мира.
SPORT24.ru: последние новости
Автогол – второй бомбардир «Барселоны» после Месси. Серьезно? «Барселона» разгромила «Рому» в первом матче 1/4 финала ЛЧ Джокович и Агасси прекратили сотрудничество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию я выбрал сам»8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В Англии атаковали автобус «Манчестер Сити»11
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку88
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина1
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение