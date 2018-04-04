Роуд-шоу Парка Кубка конфедераций 2017 получило премию «Событие года 2017»

Парк футбола, который прошел в апреле-мае прошлого года в четырех городах-организаторах Кубка конфедераций, получил приз лучшему роуд-шоу в рамках национальной премии в сфере организации ивентов и мероприятий «Событие года — 2017».

«Очень приятно получить эту премию и признание профессиональной индустрии. Мы рады, что болельщикам пришлась по душе наша идея организовать подобное мероприятие в поддержку проведения Кубка Конфедераций в России. Этот успех вдохновил нас на решение повторить это роуд-шоу в преддверии Чемпионата мира уже в 11 городах. Будем стараться радовать болельщиков и дальше», — отметил генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин

В рамках Парка футбола Кубка конфедераций 2017 в Москву, Сочи, Казань и Санкт-Петербург приехали легенды футбола прошлых лет, принимавшие участие розыгрыше Турнира чемпионов — Марсель Десайи, Харри Кьюэлл , Джэй-Джэй Окоча и Роналдиньо. Гости мероприятия могли попробовать свои силы в дуэли с роботом-вратарем, сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций и выиграть билеты на турнир.

В этом году Парк футбола посетит все 11 городов чемпионата мира.