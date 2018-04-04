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«Касива Рейсол» — «Чонбук Хёндэ Моторс» — 0:2. Видеообзор матча
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«Касива Рейсол» — «Чонбук Хёндэ Моторс» — 0:2. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче 5-го тура Лиги чемпионов АФК «Касива Рейсол» принимала на своём поле «Чонбук Хёндэ Моторс». Встреча проходила на стадионе «Касива Хитати» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Рикардо Перейра и Ли Донь Гук. «Чонбук Хёндэ Моторс» (12 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице группы E и уже обеспечил себе путёвку в следующий раунд турнира, «Касива Рейсол» (4) находится на третьем месте, потеряв после сегодняшнего поражения даже теоретические шансы на выход из группы.
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