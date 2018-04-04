«Барселона» не впечатлила, но «Рома» на «Камп Ноу» сама себя обыграла

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» и «Рома» провели на легендарном стадионе «Камп Ноу».

Протокол игры

Барселона

(1:0) Де Росси Даниэле 38'

(2:0) Манолас Костас 55'

(3:0) Пике Херард 59'

80' Джеко Эдин (3:1)

Запасные: Жуан Жезус • Скорупски Лукаш • Шик Патрик • Герсон Сантос

04 апреля. Стадион «Камп Ноу» (Барселона).

На выходных обе команды думали о предстоящей встрече в Лиге чемпионов, поэтому с трудом добились ничьих в национальных чемпионатах. «Барселона» совершила потрясающий камбэк в матче с «Севильей», отыграв 2 мяча за одну минуту. Стоит ли говорить, что это случилось после выхода на замену Лионеля Месси. «Рома» играла с соперником ещё более слабым, но также победить не сумела, и вынуждена была отыгрываться. «Болонья», забив в первые 20 минут, больше часа спокойно отбивала атаки «волков», но пропустила выпад вышедшего на замену Эдина Джеко.

Тренеры поберегли ведущих футболистов после матчей сборных, пожертвовали предсказуемыми победами в чемпионате, значит, настрой был исключительно на Лигу чемпионов. Последний свой визит на «Камп Ноу» итальянцы и вспоминать не хотят. Тогда «Барселона» разбила римлян со счётом 6:1, и сегодня, явно, желала добыть столь же солидное превосходство. Все сильнейшие у каталонцев были в строю, Иньеста расположился под парой форвардов Месси — Суарес.

У «Ромы» отсутствовал заявивший о себе в последних матчах Юндер, тройку нападения составили Флоренци — Джеко — Перотти. Но об этих ребятах в первые 45 минут никто не вспомнил. «Барселона» так плотно насела на гостей, что отмененный гол Луиса Суареса в дебюте встречи болельщики даже не посчитали за момент для споров. Уругваец и правда находился в офсайде. Каталонцы применяли высокий прессинг, регулярно перекусывая зарождающиеся атаки «Ромы».

Лионель Месси мощно приложился дальней дистанции — в прыжке парировал выстрел Алисон. Иван Ракитич после неудачного углового в собственном исполнении второй волной атаки проверил звонкость каркаса ворот. После его удара-прострела мяч угодил в штангу. Давление сказалось незадолго до перерыва. Даниэле де Росси в отчаянном подкате прерывал «стеноччку» Иньесты и Месси, оформив шикарный удар по своим воротам с линии штрафной площади. Алисон оценил, но не спас.

Впервые атака «Ромы» заявила о себе после перерыва, когда Диего Перотти с линии вратарской пытался смахнуть мяч в угол ворот, но немного не попал. После этого вновь заявила о себе оборона «Ромы», оформившая второй мяч в свои ворота. Иван Ракитич и Месси вдвоём запутали оборону на фланге, Лионель сильно прострелил, а Костас Манолас на пару со штангой ворот записал на свой счёт автогол. Боролся с греком в этом эпизоде Самуэль Юмтити.

Не прошло и пяти минут, как преимущество хозяев стало крупным. Жерар Пике неожиданно решил поддержать контратаку «Барселоны», и был вознагражден, получив отскочивший после удара Луиса Суареса мяч на линии вратарской. Перед защитником открылся пустой угол ворот, в который и был отправлен игровой снаряд. Каталонцы слишком расслабились после третьего мяча, поэтому мотивированные римляне успели один гол отыграть. В течении минуты запороли свои моменты Дефрель и Перотти, которым Джеко показал, как решают эпизод настоящие форварды. Эдин классно оттеснил Альбу после прострела Перотти, в два касания поразив правую «шестерку».

Последнее слово хозяева всё-таки оставили за собой. В концовке матча отличился Луис Суарес, воспользовавшийся неудачной срезкой Гоналона. Уругваец не промахнулся из пределов штрафной площади. «Барселона» создала себе неплохой задел перед визитом в Рим через неделю. Победа была добыта спокойно и буднично, поэтому можно предположить, что борьба за выход в полуфинал Лиги чемпионов в этой паре завершена.