Роуд-шоу Парка футбола Кубка конфедераций получило премию «Событие года — 2017»

ТАСС , 4 апреля. Фестиваль Парк футбола, который прошел в апреле-мае 2017 года в четырех городах — организаторах Кубка конфедераций в России, получил приз лучшему роуд-шоу в рамках национальной премии в сфере организации событий и мероприятий «Событие года — 2017». Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета «Россия-2018».

"Очень приятно получить эту премию и признание профессиональной индустрии, — отметил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин . — Мы рады, что болельщикам пришлась по душе наша идея организовать подобное мероприятие в поддержку проведения Кубка конфедераций в России. Этот успех вдохновил нас на решение повторить это роуд-шоу в преддверии чемпионата мира уже в 11 городах, будем стараться радовать болельщиков и дальше".

Гостями Парка футбола Кубка конфедераций 2017 года в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге были легенды футбола прошлых лет, принимавшие участие в Турнире чемпионов, — француз Марсель Десайи, австралиец Харри Кьюэлл , нигериец Джей-Джей Окоча и бразилец Роналдиньо. Гости мероприятия могли попробовать свои силы в дуэли с роботом-вратарем, сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций и выиграть билеты на турнир.

В 2018 году Парк футбола откроется во всех 11 городах — организаторах чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России.