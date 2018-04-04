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Роуд-шоу Парка футбола Кубка конфедераций получило премию «Событие года — 2017»
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Роуд-шоу Парка футбола Кубка конфедераций получило премию «Событие года — 2017» 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 4 апреля. Фестиваль Парк футбола, который прошел в апреле-мае 2017 года в четырех городах — организаторах Кубка конфедераций в России, получил приз лучшему роуд-шоу в рамках национальной премии в сфере организации событий и мероприятий «Событие года — 2017». Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета «Россия-2018».
"Очень приятно получить эту премию и признание профессиональной индустрии, — отметил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. — Мы рады, что болельщикам пришлась по душе наша идея организовать подобное мероприятие в поддержку проведения Кубка конфедераций в России. Этот успех вдохновил нас на решение повторить это роуд-шоу в преддверии чемпионата мира уже в 11 городах, будем стараться радовать болельщиков и дальше".
Гостями Парка футбола Кубка конфедераций 2017 года в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге были легенды футбола прошлых лет, принимавшие участие в Турнире чемпионов, — француз Марсель Десайи, австралиец Харри Кьюэлл, нигериец Джей-Джей Окоча и бразилец Роналдиньо. Гости мероприятия могли попробовать свои силы в дуэли с роботом-вратарем, сфотографироваться с трофеем Кубка конфедераций и выиграть билеты на турнир.
В 2018 году Парк футбола откроется во всех 11 городах — организаторах чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России.
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