«Барселона» благодаря двум автоголам победила «Рому» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

ТАСС , 4 апреля. Испанская «Барселона» одержала победу над итальянской «Ромой» со счетом 4:1 в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов соперники «Барселоны» в пятый раз отмечаются автоголами, при этом лучшим бомбардиром испанской команды в текущем сезоне в турнире является Месси (шесть голов). Это максимальный показатель по количеству автоголов в пользу одной из команд в рамках Лиги чемпионов с сезона-2002/03, тогда соперники «Интера» поразили свои ворота в матчах с итальянским клубом четыре раза.

Ответная встреча между «Ромой» и «Барселоной» пройдет 10 апреля в Риме.