Ещё
«Барселона» благодаря двум автоголам победила «Рому» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» благодаря двум автоголам победила «Рому» в первом матче 1/4 финала ЛЧ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 4 апреля. Испанская «Барселона» одержала победу над итальянской «Ромой» со счетом 4:1 в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
В матче случилось два автогола, мячи в свои ворота отправили футболисты «Ромы» Даниэле Де Росси (38-я минута) и Константинос Манолас (55). У победителей также голами отметились Жерар Пике (59) и Луис Суарес (87). В составе проигравших отличился Эдин Джеко (80). Впервые за семь матчей не смог забить форвард «Барселоны» Лионель Месси.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов соперники «Барселоны» в пятый раз отмечаются автоголами, при этом лучшим бомбардиром испанской команды в текущем сезоне в турнире является Месси (шесть голов). Это максимальный показатель по количеству автоголов в пользу одной из команд в рамках Лиги чемпионов с сезона-2002/03, тогда соперники «Интера» поразили свои ворота в матчах с итальянским клубом четыре раза.
Ответная встреча между «Ромой» и «Барселоной» пройдет 10 апреля в Риме.
ТАСС: последние новости
Теннисист Джокович прекратил работу с тренерами Штепанеком и Агасси Депутат Госдумы примет участие в конкурсе на должность главы Калининграда Каррера: футболист "Спартака" Промес сыграл с "Крыльями Советов" на своем топ-уровне
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию я выбрал сам»8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В Англии атаковали автобус «Манчестер Сити»11
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку88
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина1
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение