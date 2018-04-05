Джордан Хендерсон: Суть нашей игры — совместная работа как команды

«Мы знали, что атмосфера будет фантастической — так и было. Мы использовали это сполна. Во втором тайме они больше атаковали, и нам иногда приходилось защищаться очень глубоко.