«Мы знали, что атмосфера будет фантастической — так и было. Мы использовали это сполна. Во втором тайме они больше атаковали, и нам иногда приходилось защищаться очень глубоко.
Суть нашей игры — совместная работа как команды. Сегодня у нас это получилось великолепно. Я совсем немного фолил, поэтому очень расстроен, что пропущу ответный матч», — приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.
Напомним, в составе ливерпульцев голами отметились Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен и Садьо Мане. Ответная игра пройдет в Манчестере 10 апреля.