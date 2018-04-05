Кто родился 5 апреля 

Ольга Викторовна Савастьянова, председатель Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту. Была инициатором создания и руководителем Женской палаты Коми и Центра управления для женщин. Возглавляла Общественную палату и Союз женщин Республики Коми. Неоднократно избиралась депутатом Государственного совета республики. Занимала пост уполномоченного по правам человека в Коми.
А ещё в этот день родились:
Валерий Николаевич Филимонов (58 лет), председатель Государственного Совета Чувашской Республики. Более 20 лет возглавлял ГУП Чувашской Республики «Фармация» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. Неоднократно избирался депутатом Государственного Совета республики. С сентября 2016 года занимает пост председателя регионального парламента.
Леонид Арнольдович Федун (62 года), вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ».
Преподавал в Военно-политической академии имени Ленина. В начале 1990-х годов занялся бизнесом. Был генеральным директором АО «ЛУКойл-Консалтинг». С 1994 года занимает пост вице-президента ОАО «ЛУКОЙЛ».
Леонид Федун является владельцем контрольного пакета акций футбольного клуба «Спартак» и возглавляет совет директоров клуба.
Входит в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России — 2017 года», опубликованный российской версией журнала Forbes (22 место).
Кирсан Николаевич Илюмжинов (56 лет), президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Около 20 лет являлся главой Республики Калмыкия. Был членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. С ноября 1995 года занимает пост президента ФИДЕ.
Алексей Анатольевич Волков (30 лет), российский биатлонист. Заслуженный мастер спорта РФ. Олимпийский чемпион 2014 года и чемпион мира 2017 года в биатлонной эстафете 4×7,5 км. Алексей Волков — единственный в истории семикратный чемпион Европы. Он четырежды выигрывал чемпионат мира по летнему биатлону.
Наталья Николаевна Кустинская (1938-2012), советская актриса. В кино дебютировала в 1959 году в исторической драме Григория Рошаля «Хмурое утро». Всего Наталья Кустинская сыграла в около 20 фильмах, среди них «Вечный зов», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Три плюс два».
Также работала как актриса дубляжа.