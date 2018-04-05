Кто родился 5 апреля

А ещё в этот день родились:

Валерий Николаевич Филимонов (58 лет), председатель Государственного Совета Чувашской Республики. Более 20 лет возглавлял ГУП Чувашской Республики «Фармация» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. Неоднократно избирался депутатом Государственного Совета республики. С сентября 2016 года занимает пост председателя регионального парламента.

Преподавал в Военно-политической академии имени Ленина. В начале 1990-х годов занялся бизнесом. Был генеральным директором АО «ЛУКойл-Консалтинг». С 1994 года занимает пост вице-президента ОАО «ЛУКОЙЛ».

Леонид Федун является владельцем контрольного пакета акций футбольного клуба «Спартак» и возглавляет совет директоров клуба.

Входит в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России — 2017 года», опубликованный российской версией журнала Forbes (22 место).

Алексей Анатольевич Волков (30 лет), российский биатлонист. Заслуженный мастер спорта РФ. Олимпийский чемпион 2014 года и чемпион мира 2017 года в биатлонной эстафете 4×7,5 км. Алексей Волков — единственный в истории семикратный чемпион Европы. Он четырежды выигрывал чемпионат мира по летнему биатлону.

Наталья Николаевна Кустинская (1938-2012), советская актриса. В кино дебютировала в 1959 году в исторической драме Григория Рошаля «Хмурое утро». Всего Наталья Кустинская сыграла в около 20 фильмах, среди них «Вечный зов», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Три плюс два».

Также работала как актриса дубляжа.