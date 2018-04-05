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Ловрен: «Нельзя расслабляться в ответной игре против команды калибра „Сити“
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Ловрен: «Нельзя расслабляться в ответной игре против команды калибра „Сити“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен опасается «Манчестер Сити», несмотря на разгром «горожан» на «Энфилде» (3:0).
— Это блестящий результат. Но нельзя расслабляться в ответной игре против команды калибра «Сити». Она может забить когда угодно, поэтому то, что мы сыграли на ноль — большое достижение.
Нам нужно расслабиться и не витать в облаках. Впереди перед ответной игрой важный матч с «Эвертоном», — приводит слова Ловрена УЕФА.
Отметим, что в истории четвертьфинальных противостояний Лиги чемпионов ни одна команда не проходила дальше, проиграв 0:3 в первой встрече.
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