Стала известна дата проведения выборов

Пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова заявила, что выборы президента организации должны пройти до сентября 2018 года.

"Мы утвердим дату отчетно-выборной конференции на заседании исполкома, которое состоится ориентировочно 15 или 18 мая", — цитирует Паринову газета «Известия»

Ранее президент фередации Дмитрий Свищев заявил, что намерен переизбираться на третий срок.

Отмечается, что Свищев, возглавляющий ФКР с 2010 года, может стать единственным кандидатом на должность.