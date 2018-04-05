Стала известна дата проведения выборов 

Пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова заявила, что выборы президента организации должны пройти до сентября 2018 года.
"Мы утвердим дату отчетно-выборной конференции на заседании исполкома, которое состоится ориентировочно 15 или 18 мая", — цитирует Паринову газета «Известия».
Ранее президент фередации Дмитрий Свищев заявил, что намерен переизбираться на третий срок.
Отмечается, что Свищев, возглавляющий ФКР с 2010 года, может стать единственным кандидатом на должность.
Также он является членом комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.