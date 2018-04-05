«Ведомости»: третью ВПП в Шереметьеве не запустят к ЧМ-2018

"На начало марта сама ВПП-3 была готова всего на 55%, готовность трех рулежных дорожек составляла от 39 до 90%, анализ ситуации говорит о невозможности завершить работы в сроки, установленные программой ЧМ-2018 (май)", — говорится в докладе. Среди причин отставания — долгое урегулирование вопросов по переносу газопровода и нефтепродуктопровода и по оформлению участков, суды с жителями о выкупе земель под строительство и сложная геологическая структура местности. По данным газеты, также есть риск не закончить в срок строительство второй взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) в Домодедово. Новая полоса должна заменить одну из работающих, которая станет рулежной дорожкой. ВПП-2 готова на 80%, но у подрядчика ("Строительное управление — 1") нет средств на работу. В 2016 г. СУ-1 было признано банкротом, введена процедура наблюдения.

Полосы в Шереметьево и Домодедово строятся с 2011 и 2014 гг. соответственно. Оба объекта включены в программу подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Стоимость строительства ВПП-3 в Шереметьево оценивается в 55,7 млрд рублей, ВПП-2 в Домодедово — в 12,85 млрд рублей.