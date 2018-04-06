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«Лацио» переиграл «Ред Булл Зальцбург» в Лиге Европы
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«Лацио» переиграл «Ред Булл Зальцбург» в Лиге Европы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Римский «Лацио» нанес поражение австрийскому клубу «Ред Булл Зальцбург» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в столице Италии на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Сенад Лулич, Марко Пароло, Фелипе Андерсон и Чиро Иммобиле. У гостей мячи забили Валон Бериша и Такуми Минамино.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ответный поединок пройдет 12 апреля в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена».
Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч "Лацио" (Италия, Рим) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия, Зальцбург) — 4:2 Голы: 1:0 — Лулич, 8; 1:1 — Бериша, 30 (пенальти); 2:1 — Пароло, 49; 2:2 — Минамино, 71; 3:2 — Андерсон, 74; 4:2 — Иммобиле, 76
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