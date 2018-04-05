Экс-игрок сборной Франции: я не осмелился заговорить с Путиным

Бывший защитник сборной Франции по футболу Вильям Галлас рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину . В частности, он вспомнил эпизод во время матча открытия Кубка конфедераций 2017 года, когда француз встретил главу государства. "Владимир Путин известен во всем мире. И то, что я увидел его вот так, лицом к лицу, конечно, оставило много эмоций. Это было нечто экстраординарное. Но подойти и заговорить я не осмелился, потому что между Путиным и мною все-таки очень большая дистанция", — цитирует Галласа газета "Известия". Кубок конфедераций прошел в России летом 2017 года. Матчи турнира прошли в четырех городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победителем Кубка конфедераций стала сборная Германии.