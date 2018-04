Олигархи попадут под санкции

wondering how Russia portrays Europe and Europeans on state television? Here's an excellent video https://t.co/g5FPYFVwJh

— Anne Applebaum (@anneapplebaum) 4 апреля 2018 г.

The Trump administration is expected to sanction several Russian oligarchs with ties to President Vladimir Putin over 2016 election interference, officials say https://t.co/w6f9mUX5La pic.twitter.com/GbYREQAZOX

CNN Breaking News (@cnnbrk) 4 апреля 2018 г.

​Администрация Трампа, как ожидается, введет санкции в отношении нескольких олигархов, связанных с президентом Владимиром Путиным, из-за вмешательства в выборы в 2016 году. — CNN Mueller questioned Russian oligarchs about donations to Trump campaign: report https://t.co/DBBJHfIFIi pic.twitter.com/gXatdWx9FO

— The Hill (@thehill) 5 апреля 2018 г.

​Мюллер допрашивал российских олигархов о пожертвованиях кампании Трампа — отчет. — The Hill