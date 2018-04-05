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Тест: что о вашем ребенке расскажет его портфель
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Тест: что о вашем ребенке расскажет его портфель 

Letidor.ru 23 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Как о хозяйке можно судить по кухне, так о школьнике можно сложить впечатление, заглянув в его портфель. Ребенок проводит за партой минимум по 6-7 часов день, и в его школьный рюкзак или сумку обычно вмещается вся его жизнь. Не только школьная. Порой содержимое рюкзака может рассказать родителю много интересного.
Сомневаетесь? Тогда предлагаем вам ответить на 7 вопросов и узнать, что расскажет о ребенке его портфель.
Фото: Shutterstock.com  Пройдите другие наши тесты:
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