Тест: что о вашем ребенке расскажет его портфель 

Как о хозяйке можно судить по кухне, так о школьнике можно сложить впечатление, заглянув в его портфель. Ребенок проводит за партой минимум по 6-7 часов день, и в его школьный рюкзак или сумку обычно вмещается вся его жизнь. Не только школьная. Порой содержимое рюкзака может рассказать родителю много интересного.
Сомневаетесь? Тогда предлагаем вам ответить на 7 вопросов и узнать, что расскажет о ребенке его портфель.
Фото: Shutterstock.com Пройдите другие наши тесты:
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